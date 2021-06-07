Имидж мужчины складывается из множества различных составляющих. Важно правильно подбирать цвета и фактуру тканей. Не менее важно выбрать также и обувь, ведь порой неуместные ботинки могут нарушить всю целостность образа. Конечно, мода понятие мимолетное и относительное, у каждого мужчины есть свой стиль и предпочтения, но определенные правила выбора обуви являются своего рода общими рекомендациями всех стилистов. Интернет-магазин LeBoutique поможет вам выбрать мужские ботинки, в которых вы будете выглядеть стильно, а также поможет ориентироваться в трендах и покупать модели, которые будут актуальны минимум пару лет.

Традиционно мужскими цветами в обуви являются черный (официальный) и коричневый (повседневный). Всегда нужно помнить, что эти два цвета никогда не сочетаются друг с другом. Выбирая черную верхнюю одежду, лучше оставляйте обувь коричневых оттенков на полке.

Как выбрать мужские ботинки под пальто, плащ или куртку

Обязательно нужно учитывать сочетаемость расцветок и стиля. А также помнить, что классические черные ботинки можно смело сочетать с любой одеждой. Особенно выигрышно выглядят переливы серого — ботинки черного цвета великолепно смотрятся под серое пальто любого фасона. Хорошо сочетаются черный и темно-синий.

Под строгий крой мужской одежды подходит классическая консервативная обувь темных оттенков. Зачастую консервативный стиль выбирают для себя государственные служащие, банкиры, страховщики (вusiness сasual, smart casual). Такие мужчины предпочитают строгие ботинки черного или темно-коричневого цветов.

Стилисты допускают комбинирование различных фактур в ботинках.

Современные мужские ботинки изготавливаются из замши, нубука, наппы, лаковой кожи, кордована и гладкой кожи. Традиционно замшевые ботинки сочетают с одеждой в стиле кэжуал, но и более креативному образу они также подойдут.

Если речь идет о деловом костюме, то важно помнить, что черный и темно-коричневый цвет ботинок подходит под деловой костюм или строгие брюки классического кроя. К серому костюму подходят невысокие строгие ботинки коричневого цвета.

Джинсы, летние штаны также относятся к стилю кэжуал и смарт кэжуал, но под них уже подойдут более оригинальные модели. К джинсам серых оттенков хорошо подходит обувь коричневых расцветок, при этом она может быть любого стиля.

Выбирая обувь под брюки, нужно помнить основное правило – ботинки должны быть в тон к штанам или быть немного темнее их.

Ремень на поясе конечно может быть другого оттенка (в повседневном образе), но все-таки правильнее надевать ремень в тон к ботинкам.

Как выбрать мужские ботинки

Обращать внимание стоит на следующие факторы: