Все платные мобильные приложения, книги и программное обеспечение подорожают на стоимость НДС (20%), ведь накануне Украина ввела налог для Google.

Отметим, понятие «электронные услуги» в законе определено как «услуги, которые поставляются через сеть интернет автоматизировано, с помощью информационных технологий и преимущественно без вмешательства человека, в том числе путем установления специального приложения на смартфонах, планшетах, телевизионных приемниках или других цифровых устройствах».

«Сегодня» пишет, что к таким услугам относятся все платные приложения, подписки, улучшенные функции и т. др.:

реклама в Facebook и на других площадках;

платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;

увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике того же Gmail

платные приложения в Google Play или App Store, а том числе игры;

подписки на сайты, платные функции сайтов вроде Myheritage;

подписка на интернет-журналы и фотобанки;

подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы.

доступ к базам данных;

доступ к интернет-телевидению;

услуги дистанционного обучения через интернет, где ученики выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

При этом продукция, которая была бесплатной, такой и останется. Кто должен будет платить

В самом названии закона указано, что налогом облагается продукция, которая поставляется нерезидентами электронных услуг физическим лицам. При этом в законопроекте ко второму чтению уточнили: речь идет не только о физлицах, но и о ФОПах, не зарегистрированных как плательщики НДС.

Интересно, что эксперты говорят, для украинских компаний, которые являются плательщиками НДС, цены не повысятся, а скорее наоборот.

«Юридические лица – резиденты Украины и раньше платили 20% НДС при покупке электронных услуг у нерезидента. Поэтому для них ничего не изменится. Однако если раньше юридические лица при покупке электронных услуг у нерезидента еще и платили налог на репатриацию, который надо было начислять сверху на оплату услуг нерезидента, то теперь такая обязанность для них будет отменена», – говорит Нина Бец, руководитель налоговой практики юрфирмы «Ильяшев и Партнеры».Насколько подорожают электронные услуги

Некоторые эксперты утверждают, что подорожание не будет таким существенным. По логике, введение налога в 20% должно автоматически привести к подорожанию продукции на 20%.

«Опыт других стран, которые раньше ввели аналогичные по сути нормы налогообложения, показывает, что подорожание не везде было пропорционально налоговой нагрузке. Например, в Австрии Google увеличил стоимость платных услуг точно на размер ставки налога, то есть на 5%. А вот в Турции цена выросла на 5%, хотя налог составляет 7,5%. Как именно поступят отдельные поставщики – спрогнозировать невозможно. Думаю, что цены все же вырастут. Но в любом случае по-разному», – считает налоговый консультант Алексей Тройников.

Об этом же говорит эксперт по стратегическому маркетингу, основатель агентства «Маркетолог №2» Юрий Будилов:

«Международные сервисы, когда выставляют цены для своих продуктов конкретной страны, часто учитывают конъюнктуру рынка, потребительские возможности. И, например, Netflix в Украине может отличаться по стоимости от Netflix в США. Как вариант – сервисы могут пересмотреть собственные сметы, чтобы сделать продукт немного дешевле, чтобы не потерять часть аудитории. Ведь, согласно экономической теории, при увеличении стоимости продукта на 10% мы теряем до 30% потребителей. А если речь идет о 20%-ном подорожании, сокращение аудитории может быть еще больше».

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе «Дия.City» (№5376), который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщалось ранее, физических лиц-предпринимателей четвертой группы ждет существенное повышение единого налога.

Украинцев, которые выращивают и продают овощи на участке размером более 0,5 га, хотят заставить платить налоги. Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га.