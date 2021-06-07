У той час, як глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебная заявила, що пенсії в цьому році обов’язково перерахують, в Україні страховий стаж для деяких професій може бути зарахований в подвійному розмірі.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на Пенсійний кур’єр.

«Згідно зі статтею 60 Закону України« Про пенсійне забезпечення »робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, в установах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях установ охорони здоров’я, а також в психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі «, — йдеться в публікації.

Відзначається, що сифіліс, гонорея, трихофітія микроспория фавус відносяться до небезпечних інфекційних хвороб, короста і демодекоз — до групи акарози, паразитних хвороб.

Таким чином, робота медичних працівників в венерологічних диспансерах, відділеннях, кабінетах, палатах, які працюють з хворими на зазначену вище патологію, зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

Для відповідного перерахунку медичний працівник повинен надати в управління Пенсійного фонду України відповідну довідку медичного закладу.

«У той же час подвійне обчислення страхового стажу застосовується в стаж роботи, що дає право на пенсію за вислугу років медичним працівникам, протягом усього періоду такої роботи, а до страхового стажу, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, тільки за період з 31.12.2003 «, — уточнили в ПФУ.

Відзначимо, раніше в ефірі програми «Право на владу» заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що гідна пенсія — це етичне питання і пообіцяв, що уряд знайде кошти для індексації в бюджеті.

А тим часом глава Пенсійного фонду Євген Капінус, підбиваючи підсумки роботи за минулий рік, за станом на 1 січня 2021 року середня пенсія становила 3083 гривень. Щомісяця в Україні виплачували пенсію 11,3 млн пенсіонерам. Було призначено 378,8 тисяч нових пенсій. Також проведено 5 автоматичних перерахунків пенсій.