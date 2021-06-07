Пенсии в 2021 году повысят более чем 10 миллионам украинцев. Всего украинцев ждут 5 волн перерасчета выплат.
1 июля
Индексация выплат на 11% для миллиона украинцев, которым назначили пенсию в 2018-2019 годах, а также для граждан старше 65 лет, получающих минимальную выплату.
1 сентября
Средний размер повышения пенсии — 430 гривен, и перерасчет коснется тех украинцев, которые пострадали на производстве (около 200 тысяч человек — ред.).
1 октября
Начисление доплаты в размере 400 гривен пенсионерам категории 75-80 лет. После повышения их минимальная пенсия составит 2500 гривен.
1 декабря
Повышение минимальной пенсии в Украине до 2600 гривен.
1 января 2022 года
Повышение пенсий на 40% для 30 тысяч инвалидов, пострадавших от ЧАЭС. Перерасчет осуществят, если Рада утвердит соответствующий законопроект во втором чтении.
Как сообщалось ранее, высший совет правосудия не уволил, а отправил в почетную отставку «судью ЛНР» Наталью Булавину, что означает, что она будет получать все судейские выплаты и пенсию из налогов, которые платят простые украинцы.
Пенсионный возраст в Украине планируют увеличить до 61 года. «Слуги народа» во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали соответствующий законопроект.