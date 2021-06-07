Пенсии в 2021 году повысят более чем 10 миллионам украинцев. Всего украинцев ждут 5 волн перерасчета выплат.

1 июля

Индексация выплат на 11% для миллиона украинцев, которым назначили пенсию в 2018-2019 годах, а также для граждан старше 65 лет, получающих минимальную выплату.

1 сентября

Средний размер повышения пенсии — 430 гривен, и перерасчет коснется тех украинцев, которые пострадали на производстве (около 200 тысяч человек — ред.).

1 октября

Начисление доплаты в размере 400 гривен пенсионерам категории 75-80 лет. После повышения их минимальная пенсия составит 2500 гривен.

1 декабря

Повышение минимальной пенсии в Украине до 2600 гривен.

1 января 2022 года

Повышение пенсий на 40% для 30 тысяч инвалидов, пострадавших от ЧАЭС. Перерасчет осуществят, если Рада утвердит соответствующий законопроект во втором чтении.

Как сообщалось ранее, высший совет правосудия не уволил, а отправил в почетную отставку «судью ЛНР» Наталью Булавину, что означает, что она будет получать все судейские выплаты и пенсию из налогов, которые платят простые украинцы.

Пенсионный возраст в Украине планируют увеличить до 61 года. «Слуги народа» во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали соответствующий законопроект.