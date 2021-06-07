Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков признался, при каких условиях бежал из России в Украину.

В эфире «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24» он заявил, что из России его «выдавили», взяв его тетю в заложники и, угрожая другим родственникам:

«Меня не отпустили. Меня выдавили. Наверное, я бы остался, но они взяли в заложницы мою тетю, 60-летнюю женщину, которая пострадала вместе со мной».

По его словам, его родственницу держали в СИЗО двое суток с женщиной, которая совершила убийство:

«Если я как политик готов к разного рода рискам, она нет, конечно».

Гудков добавил, что на него пытались что-то найти, но не смогли, поскольку он «занимался либо журналистикой, либо политикой, никаким бизнесом не занимался».

Родителей он вывез из страны еще в 2019 году, а месяц назад у него была встреча с высокопоставленным человеком, он сказал, что «будут рыть на родственников».

«Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого я сегодня тоже вывез. Остались супруга и маленький ребенок, но я не думаю, что они уж опустятся до такого, чтобы ими заниматься», – надеется Гудков.

По его словам, пока он выехал временно, чтобы минимизировать риски для своих родственников.

Как известно, что Дмитрий Гудков 1 июня был задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба, а затем внезапно отпущен. Накануне он приехал в Украину, заявив, что не намерен пока возвращаться на родину. Адвокат Гудкова сообщал, что ему присвоен статус подозреваемого и его намерены были задержать до суда. Также была задержана и получила статус подозреваемой тетя политика Ирина Ермилова.

https://www.youtube.com/watch?v=jPrT3yF6shQ

Напомним, ранее сообщалось, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма.

