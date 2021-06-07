Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем прояснил ситуацию касательно членства Украины в НАТО.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции Столтенберга в Брюсселе. На сегодняшний день, конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.

Как утверждает Столтенберг, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Альянса.

«Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство — продолжение демократических реформ», — считает генсек НАТО.

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что Украина не хочет отставать от Грузии и рассчитывает вместе с ней получить План действий по членству в НАТО. Политик утверждает, что Украина выполняет «домашнее задание» по евроатлантической интеграции, принимает нужные законы и продолжает реформу Вооруженных сил.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина намерена стать полноценным членом НАТО в 2030 году. А предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства к указанному сроку.

А также, Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории. Также хочет больше взаимодействия с альянсом.