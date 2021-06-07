Троица в этом году отмечается 20 июня (зависит от даты проведения Пасхи). Праздник напоминает о трех известных ипостасях Всевышнего — в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, и считается одним из важнейших в православной традиции.

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Традиции Троицы 2021

Троица – большой христианский праздник. В этот день христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, после чего ученики Господа начали разговаривать на разных языках, благодаря чему стали проповедовать учение Христа по всему миру.

Накануне Троицы в дом несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. В разных уголках Украины жилище на Троицу украшают ветками клена и липы, листьями лопуха, мяты и папоротника, чабрецом, любистком и васильками.

В день Троицы верующие люди обязательно стараются присутствовать на богослужении, причаститься. Сама служба на Троицу особенно торжественная – внутри храмы украшают зеленью, цветами и ветвями растений, особенно березы. Молодая листва дерева символизирует молодость и жизнь, а белый цвет березы – чистоту помыслов верующих.

Освященные в храме цветы принято не выкидывать, а хранить за иконами как обереги от врагов, бед и дурного глаза. Также считается, что троицкая зелень оберегает дом во время грозы.

После Литургии служится вечерняя с чтением коленопреклонных молитв, во время которых у Господа просят помощи и заступления.

На Троицу хозяйки накрывают праздничные столы, приглашают гостей. Традиционно в этот день готовят блюда из яиц и салаты с большим количеством зелени. Считается, что такая еда в «зеленый» праздник придаст жизненных сил.

Троица — что можно и нельзя делать в этот день

Что нельзя делать в Троицу? В этот день не приветствуется никакая работа по дому: уборка, мытье полов, глажка, стирка, шитье. Также не стоит выходить работать в огороде или на даче. Считается, что работа эта будет напрасной и не принесет положительного результата.

Также нельзя ссориться, провоцировать конфликты, сквернословить. Постарайтесь избежать скандалов и обид.

Второй день праздника — Духов день — выпадает на начало рабочей недели. Разумеется, в наше время в понедельник трудно отложить свои дела, работу. По возможности начать ее выполнять советуют после посещения утренней службы.Можно ли работать на Троицу? Можно, если эту работу нельзя выполнить в другой день. Например, если вы работаете пожарным, врачом, и в этот день у вас смена.Можно ли мыть голову на Троицу? Нет. Как и в любой другой важный православный праздник, голову советуют мыть накануне. Конечно, многие при необходимости голову на Троицу моют. Однако лучше рассчитать свое время и подготовится к празднику заранее. В этот день также не стоит стричься, красить волосы, стричь ногти.

При этом многие священнослужители утверждают, что уход за детьми, больными и старыми людьми не считается грехом. Если, например, нужно помыть больного человека, то это не запрещено.

На форумах можно прочесть, что если мыть голову в праздник, смываешь свое счастье, а если стричь ногти, то отстригаешь своих родных. Это ничем не подтвержденные утверждения. Смысл не просто в запрете на выполнения какой-либо работы и в уходе за собой, а в том, что этот праздничный день нужно посвятить Богу.Можно ли купаться на Троицу? Запрет купаться пришел с языческих времен. С тех пор существует примета — нельзя купаться в Троицу в водоемах, будь то озеро, река или море. Наши предки верили, что русалки и мавки могут утащить под воду или защекотать насмерть. Сейчас некоторые люди распространяют запрет на купания на Троицу не только на моря, реки и озера, но и на бассейны и домашний душ.

С точки зрения Церкви, нет никаких оснований не разрешать купаться на Троицу. Однако прихожанам советуют не заменять поход в церковь отдыхом на пляже. А вот после службы отправится на природу — можно.Можно ли играть свадьбу, жениться (выходить замуж), венчаться на Троицу? Венчаться на Троицу нельзя, так как Таинство брака не совершается Церковью в дни двунадесятых (т.е. двенадцати основных после Пасхи) праздников. Зарегистровать брак на Троицу, скорее всего, не получится. Троицу всегда празднуют в воскресенье, а ЗАГСы обычно в этот день не работают.

Отмечается, что если будущим супругам или их родственникам кажется, что заключенный в праздник Троицы брак будет крепким и счастливым, то здесь мнение Церкви однозначно. Ни дата свадьбы, ни попытка соблюсти какие-то свадебные приметы не сделают вашу семейную жизнь счастливой. В семье будут понимание, мир и любовь, если супруги сами ежедневно будут стараться сохранить и преумножить их.Можно ли играть свадьбу перед Троицей? Устраивать свадьбу прямо перед Троицей – не очень уместно. Суббота накануне — день поминовения усопших и подготовки к самому празднику, в которой большинство верующих стараются причаститься, а значит, дни перед Троицей стараются посвятить посту и молитве.Можно ли крестить на Троицу? Крестить в день праздника можно. Однако важно учитывать, что в такие большие праздники в храмах много верующих, службы длиннее, священники очень загружены, поэтому вам, скорее всего, предложат перенести крещение на другой день.Можно ли поминать самоубийц на Троицу? В Троицкую субботу в храмах служится заупокойное богослужение. Однако поминать на панихиде самоубийц Церковь не благословляет не только на Троицу, но и в любой другой день. При этом молиться за таких людей можно дома.Почему до Троицы нельзя вставать на колени? Во время службы в период от Пасхи до Пятидесятницы не встают на колени, потому что это радостное время, время торжества Иисуса Христа над смертью. В день Святой Троицы на Великой вечерней прихожане впервые после Пасхи становятся на колени.

Троица — народные приметы

На этот день старались не назначать свадьбу — считалось, что ничего хорошего такую семью не ждет. А вот знакомство или сватанье в этот праздник являются хорошим знаком.

Считается, что если на Троицу польет дождь, то весь год будет хороший урожай, много грибов и хорошая погода.

День перед Троицей называют родительской субботой — принято ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших.

В Духов день работать на земле было нельзя, но можно было искать в ней клады. Считалось, что в этот день земля обязательно подарит что-то ценное хорошему человеку.