В рамках второй гуманитарной помощи Украина отправила в Индию еще 216 кислородных концентраторов для борьбы с COVID-19. В целом, Украина направила в эту страну 400 таких устройств.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса президента. Партия концентраторов была отправлена 6 июня.

Гуманитарная помощь была отправлена ​​в Индию во исполнение указа украинского президента Владимира Зеленского. О предоставлении гуманитарной помощи было договорено во время визита в Киев главы индийского производителя COVID-вакцин Serum Institute.

Так, в связи с неожиданной вспышки COVID-19 на территории Индии власти страны заявили о дефиците вакцин от COVID-19. Однако, владелец завода Serum Institute пообещал, что после восстановления экспорта, Украина одной из первых получит вакцины от COVID-19

А премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина предлагала Индии различные варианты гуманитарной помощи, однако индийская сторона согласилась только на кислород.

«Как и все страны, мы обратились в Индию и спросили, какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода», — отмечал Шмыгаль.

В целом, помочь Индии согласились более 40 стран. Великобритания, со своей стороны, пообещала отправить в страну 200 аппаратов ИВЛ и 495 кислородных концентраторов.

Как мы уже рассказывали ранее, Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19. В этой стране полностью привили уже 59,4% населения или 5,14 млн человек. При этом население Израиля насчитывает чуть более 9 миллионов человек.

Тем временем, в Минздраве рассказали о самых распространенных мифах в отношении вакцины против COVID-19 и опубликовали опровержения.