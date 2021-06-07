Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, но это не будет так называемый «иммунный паспорт»/«COVID-сертификат». Его сейчас только разрабатывают в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

Международное свидетельство о вакцинации:

Для двухдозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу человека заведение может напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Обязательно имеет официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

Будет действительным, только если введена вакцина, которую ВОЗ одобрил к экстренному применению.

Срок действия свидетельства — один год с возможностью продления

Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Украина сейчас использует три вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca различных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech. Все они получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использования.

Украинцы жалуются, что в Египте незаконно зарабатывают на туристах. В аэропорту заявляют, что не доверяют украинским лабораториям, которые делают ПЦР-тесты. Некоторых туристов заставляют заново сдавать тест за 30 долларов.

Иммунитет после перенесения COVID-19 может сохраняться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.