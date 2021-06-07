Погода в Украине и завтра, 8 июня, будет продиктована циклоном — влажная погода охватит практически всю территорию страны.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Вероятность осадков меньше на Волыни, Ровненской области, Житомирской области, отдельных районах Крыма, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха во вторник, и в течение недели, будет в большинстве областей Украины комфортной: 19-24 градуса.

В Киеве завтра — периодически дождь, гроза. Температура воздуха 21-23 градуса. В Киеве в четверг, на один день, немного похолодает. Синоптик также предупреждает, что завтра, 8 июня, в столице ожидается порывистый ветер.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.