Служба безопасности Украины ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием, которое оставили боевики незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

По информации силовиков, тайник был замаскирован:

«В 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска».

Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тыс. патронов калибра 5,45.



Как сообщалось ранее, в России задержан Семеняк Алексей Петрович — в ФСБ заявили, что он является агентом украинских спецслужб, и вел разведывательно-подрывную деятельность.

Ранее СМИ сепаратистов сообщали, что в «ЛНР» намерены ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни.