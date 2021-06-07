На трассе Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в котором погиб заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Шандыба. Он курировал строительство мостов в областном центре.

Трагическая авария произошла еще 4 июня, однако подробности стали известны только сейчас, передает Страна.

Внедорожник, которым управлял чиновник, врезался в КамАЗ. Предполагается, что 60-летний Александр Шандыба заснул за рулем из-за усталости и его авто вылетело на встречную полосу.

Известно, что мужчина возвращался в Запорожье из Черкасс, расстояние между городами около 360 километров.

Как мы уже рассказывали ранее, только за четыре первых месяца 2021 года на украинских дорогах произошло 55 791 ДТП — это на 23,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате аварий 785 человек погибли, еще 7220 – получили травмы.

Так, на выходных, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погибли два человека.