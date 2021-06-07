В Луганской области был задержан мужчина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России.

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.

Задержанный украинец служил в рядах так называемой «народной милиции» луганских боевиков, а в 2020 году его завербовала российская спецслужба для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

«С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной техники и программ разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 году был задержан», — сообщили в прокуратуре.

В то же время сам подозреваемый вернулся с территории России в Северодонецк и планировал там совершить теракт, заложив бомбу в автомобиль руководителя института. Теракт, как говорят правоохранители, готовился кураторами из ФСБ России.

«Правоохранители задержали гражданина после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — резюмировали в ведомстве.

Как мы уже рассказывали ранее, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника СНБО, который был завербован иностранной спецслужбой.

А также, СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием, которое оставили боевики незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.