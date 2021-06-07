Получения Украиной Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО в скором времени не стоит ожидать, поскольку на данный момент в Альянсе нет консенсуса по этому вопросу.

Такое мнение озвучил заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, передает УНИАН.

Он привел в пример Румынию, которая в середине-конце 90-х захотела в НАТО и ЕС, но не все давали этой стране шанс на членство, в 1999 году Румынию даже не пригласили на саммит Альянса в Вашингтоне для первого раунда переговоров.

«Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры за неделю до саммита НАТО подтверждают политику открытых дверей. Мы организация 30 стран, которая принимает решения путем консенсуса. Для того, чтобы принять решение, необходимо прийти к консенсусу, а в этом вопросе консенсуса пока нет», – подчеркнул Джоанэ.

Он призвал Украину дальше проводить реформы и не только ради вступления в Альянс, а, в первую очередь, ради собственного народа.

Как мы уже рассказывали ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Столтенберг предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Тем временем, в СНБО считают, что Украину не станут принимать в НАТО до тех пор, пока экономика страны продолжает оставаться под влиянием олигархов.