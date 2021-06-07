В России задержан Семеняк Алексей Петрович — в ФСБ заявили, что он является агентом украинских спецслужб, и вел разведывательно-подрывную деятельность.

Накануне, как сообщили российские силовики, его выдворили из страны.

«Его деятельность длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2 отдела 1 Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем. В ходе производства неотложных оперативно-разыскных мероприятий изъяты персональные электронные устройства гражданина Украины с сообщениями от сотрудников СБУ, предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации», — говорится в заявлении ФСБ.

Силовики также утверждают, что гражданин Украины уже подтвердил «факт поддержания длительных отношений с указанными представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи».

В ФСБ также утверждают, что зафиксировали попытку третьих лиц из Киева удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства. 3 июня мужчину выдворили из России, запретив ему въезд на срок 25 лет.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины, а также Главное управление разведки министерства обороны Украины будут признаны в «ЛНР» террористическими организациями. С таким обращением «генеральная прокуратура республики» намерена обратиться в «Верховный суд республики».

Ранее СМИ сепаратистов сообщали, что в «ЛНР» намерены ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни.