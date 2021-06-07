В Украине пересмотрели ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. Так, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

В Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. При этом должно соблюдаться условие — на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

Работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.

Ранее, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине готовят изменения в адаптивный карантин. В частности, будут пересмотрены критерии «зеленой» зоны.

Как мы уже рассказывали ранее, в рамках второй гуманитарной помощи Украина отправила в Индию еще 216 кислородных концентраторов для борьбы с COVID-19. В целом, Украина направила в эту страну 400 таких устройств.

Также напоминаем, сейчас в Европе для украинцев открыты такие страны: Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.