Так называемые «власти» оккупированного Крыма готовят обращение в международный суд в связи с «водной блокадой» со стороны Украины.

Как заявил так называемый «первый вице-спикер Госсовета Крыма» Ефим Фикс, Следком РФ уже якобы занимается этим делом, передают сепаратистские СМИ.

«Мы идем по своему направлению, направили обращение в СК России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека», — заявил Фикс.

Ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Москва сняла «водную блокаду» Крыма после того, как в эксплуатацию ввели временный водопровод.

Как мы уже рассказывали ранее, возле КПВВ «Каланчак» у административной границы с оккупированным Крымом разрушается дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала, которая перекрывает воду к полуострову.

Тем временем, оккупанты в Крыму пытаются различными способами наполнить пересыхающие водохранилища. Например, в оккупированной Алуште вчера провели «субботник», чтобы расчистить русло рек, впадающих в одно из водохранилищ.