Уменьшение промышленного загрязнения позволит увеличить средний возраст жизни граждан Укрианы на 10 лет.

Такое мнение озвучил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология». По его словам, законопроект №4167 станет правовым кирпичом уменьшения промышленного загрязнения.

Так, в случае принятия данного закона, у промышленности будет 12 лет для того, чтобы перейти на новые технологии и внедрить новые методы управления, стать более экологически безопасными.

А со вступлением в силу документа предприятия вместо 3 разрешительных документов будут получать один — интегрированный, что является существенной экономией времени. По словам Стрельца, сегодня в среднем 82 дня бизнес тратит для того, чтобы оформить один разрешительный документ.

Предусмотрен и открытый доступ общественности к информации и участие в принятии решений.

«В конечном итоге поэтапное уменьшение промышленного загрязнения может увеличить средний возраст жизни украинцев до 10 лет, будет способствовать росту ВВП и инвестиционной привлекательности Украины», — указано в сообщении.

Ранее, в конце мая в Украине не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

Как мы уже рассказывали ранее, Днепр умирает, и зимой этот процесс только ускоряется. Так говорят экологи и активисты, которые предостерегают, что из-за непоправимых изменений страна может потерять питьевую воду.

Также напомним, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. С марта 2022 из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты.