Бывшим чиновником Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которому объявили подозрение в государственной измене, оказался Леонид Сергеевич Пирожков.

Подробности сообщает Обозреватель, которому это стало известно из собственных источников.

В Офисе генерального прокурора отмечают, что украинец был уличен в сотрудничестве с иностранной спецслужбой. А сам он заявил, что впервые слышит о подозрении.

Как установило следствие, события разворачивались в период 2014 года, когда подозреваемый работал в АП, а затем в СНБО. Так, имея доступ к государственной тайне, он вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений.

Кроме этого, стратегического сотрудничества Украины с Европейским Союзом, Россией и Китаем, независимо от характера информации и грифа ограничения доступа к ней.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Отметим, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и это будет установлено обвинительным приговором суда.

Задержанный до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности – руководителя управления по вопросам экономической и финансовой безопасности в Аппарате СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, в России задержан Семеняк Алексей Петрович — в ФСБ заявили, что он является агентом украинских спецслужб, и вел разведывательно-подрывную деятельность.

Ранее СМИ сепаратистов сообщали, что в «ЛНР» намерены ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни.