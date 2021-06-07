Телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом пройдет сегодня, 7 июня. Глава Украины поговорит Байденом перед встречей президентов США и РФ в Женеве.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК.

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — сообщил чиновник.

По словам Подоляка, Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».

А 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.

В то же время президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.

Как мы уже рассказывали ранее, Белый дом рассматривал возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом перед его саммитом с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На обратное решение повлияла смена руководства «Нафтогаза».

А тем временем, Владимир Путин назвал темы, которые он планирует поднять в беседе с президентом США Джо Байденом.