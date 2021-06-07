8 июня в Украине ожидается жаркая погода, местами возможны дожди.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.Погода в Украине 8 июня

В Украине наконец пришла жара. В среднем воздух прогреется до 26-29 градусов, местами столбик термометра может показать и 31 градус.

Дожди ожидаются на западе страны, в Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах.

Отметим, синоптики заранее предупредили о том, что в западных регионах циклон продолжит свою активность. Дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях. При этом, по данным прогноза , осадки будут несильными.

Добавим, доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Светлана Бойченко считает, что лето 2020 будет отмечаться резкими изменениями погодных условий — ожидаются погодные качели в плане и прыжков температур и осадков.