Государственная аудиторская служба при проверке расходов COVID-фонда в 2020 году выявила нарушения на сумму 26,5 млн гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Лидером по численности работников, которые получили доплаты и по среднему размеру выплат на 1 работника является Национальная полиция Украина. Доплаты получили 93 422 работника, средний размер выплаты на одного человека составляет 32 333 грн.

Среди основных нарушений аудиторы выделили:

Территориальными органами МВД осуществлялись доплаты на сумму 7,7 млн грн к зарплате медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19.

Отдельные учреждения здравоохранения МВД осуществляли выплаты на сумму 2,1 млн грн при отсутствии подтверждения непосредственной занятости работников на работах по ликвидации пандемии.

Ряд учреждений здравоохранения МВД установили доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении и т.д. на сумму 0,3 млн грн.

Установлен ряд фактов начисления и выплаты дополнительной доплаты к денежному обеспечению военнослужащим за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении и т.д., что привело к потерям 3 млн грн.

Отдельные территориальные органы Нацполиции и Госпогранслужбы при отсутствии подтверждения фактов обеспечения правопорядка и безопасности в условиях непосредственного контакта с населением и через представление руководителями этих органов недостоверной информации, начислили и выплатили дополнительные доплаты в повышенном размере на сумму 3,6 млн грн.

Допущены случаи выплаты дополнительной доплаты военнослужащим без учета пропорциональности времени, в который они обеспечивали порядок и безопасность граждан в условиях непосредственного контакта с населением на сумму 1,5 млн грн.

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