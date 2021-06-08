Цены на продукты питания в Украине начали снижаться. В частности, подешевели молодая капуста, клубника, картофель молодой, огурцы.

Аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин поясняет это увеличением предложения:

«По мере того, как становится теплее на улице (хотя и с существенным опозданием), становятся дешевле сезонные овощи и фрукты, так как увеличивается их предложение. Рекордсменом по снижению цены за 2 последние недели была молодая капуста», — цитируют «Українські новини».

Цены на молодую капусту, отметим, упали на 53% до 9-10 грн/кг за последние 2 недели. В то же время клубника подешевела на 46% до 65-70 грн/кг.

Молодой картофель подешевел на 35% до 18-19 грн/кг, а огурцы – на 19% до 16-17 грн/кг.

Цены на укроп снизились на 30% до 14-15 грн/100 г, а на петрушку – на 15% до 15-16 грн/100 г.

В то же время цены на помидоры остаются на прежнем уровне и колеблются в диапазоне 34-55 грн/кг, в зависимости от вида. По словам Литвин, снижение цены будет наблюдаться во второй половине июня – начале июля.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев (54,4%) считают, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось.

Цены на продукты в Украине продолжат расти и в июне. Эксперты отмечают, что стоимость продуктов из овощной группы, которая и сейчас довольно высокая, будет оставаться такой, по крайней мере, до конца второй декады июня.