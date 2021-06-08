Украинский диетолог Екатерина Толстикова рассказала, чем так полезна зелень — укроп, петрушка, кинза, руккола, шпинат — для нашего организма и как ее лучше употреблять, чтобы получить наибольшую пользу для здоровья. Ведь спектр полезных свойств зелени — от предотвращения пародонтита к профилактике онкологии. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , об этом диетолог написала на своей instagram-странице. Диетолог отметила, что во время активного жевания в ротовой полости поддерживается правильный уровень рН (кислотно-щелочной баланс), что является профилактикой кариеса и пародонтита. К тому же, жевание успокаивает нервную систему и регулирует чувство сытости и голода. "Как следствие, всегда имеем отличную вес и настроение", — уточняет Толстикова. Также в зелени содержится хлорофилл, который по своей химической структуре подобен гемоглобина, он насыщает клетки кислородом. "Зелень — это жизнь без онкологии, воспаления, синдрома" дырявого кишечника ", лишнего веса, сахарного диабета и повышенного давления, это жизнь без подагры, одышки и плохого зрения", — утверждает диетолог. Толстикова предложила собственный рецепт соуса из зелени, который прост в приготовлении и очень полезен для организма. "Пучок зелени измельчить в блендере, добавить кориандр, пажитник, куркуму и 1 чайную ложку оливкового масла. Принимать можно с любой едой, это поможет вашему организму стать немножко здоровее", — резюмировала Екатерина Толстикова.

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