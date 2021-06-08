Президент Франции Эммануэль Макрона получил пощечину от неизвестного мужчины. Инцидент произошел во время поездки Макрона в коммуну Тен-Льермитаж в Департаменте Дром на юго-востоке Франции 8 июня. Видео инцидента разместили в Twitter-аккаунте пользователя AlexpLille. Эммануэль Макрона вышел из отеля к местным жителям, которые ожидали его по специальной оградой. Он подошел поздравить жителей, но внезапно из толпы один из мужчин выставил руку и с размаху ударил президента Франции по лицу. При этом он выкрикивал фразу "совершенно макронивську Францию" (& agrave; bas la Macronie). Президента Макрона сразу же оттеснили охранники. Он не пострадал. Однако через некоторое время он все же вернулся к жителям и поздравил их.

#Macron se fait gifler en direct de #Tain pic.twitter.com/tsXdByo22U — (@AlexpLille) June 8, 2021 Стоит отметить, что за причастность к данному инциденту полиция задержала двух человек. Как прокомментировали инцидент в Елисейском дворце, на президента Франции пытались совершить покушение, но один их охранников Макрона молниеносно отреагировал и смог защитить президента от нападения неизвестного человека. Напомним, ранее мы писали о том, что российский журналист "пикантно" опозорился в прямом эфире украинского телеканала. А также рассказывали о том, что победитель Евровидения 2021 музыкант Maneskin опозорился в публичном месте.