Решение США исключить из пакета санкций компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG — это вдохновляющий сигнал. Берлин и Вашингтон должны оставить позади все разногласия. Об этом в ходе конференции заявил глава МИД Германии Хайко Маас. "Мораторий на штрафные пошлины по различиях вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности в отношении мероприятий в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также прекращения санкций в отношении оператора" Северного потока — 2 "- это вдохновляя сигналы", — сказал Маас. Он отметил, что настало время для тесного экономического и торгово-политического взаимодействия с США. "Открытые разногласия мы должны как можно скорее оставить позади", — добавил министр. Напомним, заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что завершение строительства "Северного потока-2" грозит подорвать единство между странами Европы. Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккера. На встрече обсудят проект "Северный поток — 2". Отметим, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток-2".