Очередной (четвертой) волны COVID-19 Украине, скорее всего, не избежать. Вероятно, она будет уже осенью. По этой причине очень важно успеть вакцинировать как можно больше людей летом.

Такое мнение в эфире программы «Сніданок з 1+1» высказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова:

«Именно поэтому очень важно в течение лета прививать максимальное количество людей. Чтобы к осени было вакцинировано как можно больше украинцев. Конечно, насколько это возможно, учитывая доступность вакцин».

Она посоветовала не затягивать с вакцинацией тех, кто уже переболел COVID-19. По ее словам, прививаться можно сразу после выздоровления или не позднее, чем через три месяца после него.

Отдельно она добавила, что препарат нельзя вводить тем, у кого во время введения первой дозы возникли осложнения – анафилактический шок. Беременные, по ее словам, также должны быть вакцинированными, но для них приоритетной вакциной должна быть Pfizer&BioNTech.

В Украине пересмотрели ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. Так, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус предупредил, что слишком быстрое снятие карантинных ограничений в мире, в связи с распространением новых штаммов COVID-19, может иметь катастрофические последствия.