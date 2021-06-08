Государственная дума Российской Федерации приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины». Как известно, согласно документу, русские не могут считаться коренным народом Украины.

Российские депутаты призывают межпарламентские структуры и парламенты стран – членов ЕС выступить против такой инициативы. В России заявили, что рассматривают законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.

Напомним, 18 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О коренных народах Украины» (№5506). В документе предлагается считать коренными народами только те, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины (крымские татары, караимы и крымчаки).

Как сообщалось ранее, в Bellingcat подтвердили, что самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России.

В России задержан Семеняк Алексей Петрович — в ФСБ заявили, что он является агентом украинских спецслужб, и вел разведывательно-подрывную деятельность.