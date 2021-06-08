Известный врач Евгений Комаровский рассказал о том, как самостоятельно приготовить регидратационный раствор.

Об этом медик написал в Facebook, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

«Метод лечения, направленный на поступление в организм жидкости, называется регидратационная терапия. Регидратация – это, собственно, и есть восполнение потерь жидкости», отметил Комаровский.

По его словам, просто пить воду не достаточно. Необходимо, чтобы в ней содержался набор утраченных организмом веществ. В частности, это глюкоза, натрий, хлор.

Обогатить ими обычную воду можно добавив в нее регидратирующие средства, купленные в аптеке, или же приготовить раствор самому.

В частности, для этого на литр чистой кипяченой воды необходимы одна чайная ложка соли, две столовые ложки сахара и одна чайная ложка соды. Также можно добавить экстракты лекарственных растений, например, ромашки или мяты.

Как известно, регидратационная терапия назначается при заболеваниях, связанных с активной потерей организмом жидкости. Например, при лихорадке, когда пациент сильно потеет, при диарее и т.д.

Напомним, химики из Университета штата Нью-Йорк провели исследование, в результате которого выяснили, какое количество пластика попадает в человеческий организм вместе с бутилированной водой. Из 259 бутылок воды со всего мира только 17 не содержали следов микропластика, в то время как в других было найдено до десяти тысяч частиц этого вещества на литр.

Добавим, что очищение организма от токсичных веществ можно проводить в домашних условиях благодаря рецептам народной медицины. Этому способствуют целебные отвары, отруби и обычная вода.

Также ранее американские ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины рассказали, сколько нужно выпивать воды в день. Как отмечают специалисты, мужчинам нужно выпивать примерно 3,7 литра, а женщинам — 2,7 литра воды в день.