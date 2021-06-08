В Украине зафиксировано 1602 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Заболели 95 детей и 94 медработника.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

За минувшие сутки были госпитализировано — 483 человека, умерли — 118, выздоровели — 6751.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2216654 лица;

выздоровели — 2101722 лица;

летальных случаев — 51 333;

проведено ПЦР-тестов — 10380233.

В Украине пересмотрели ограничения адаптивного карантина, который действует на территории страны. Так, теперь ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Генеральных директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус предупредил, что слишком быстрое снятие карантинных ограничений в мире, в связи с распространением новых штаммов COVID-19, может иметь катастрофические последствия.