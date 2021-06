Французскому президенту Эммануэлю Макрона во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек. Об этом пишет BFM TV. Сообщается, что инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрона планировал обсудить нехватка рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса. Сегодня же в социальных сетях начало распространяться видео, где человек дает Макрона пощечину. Подлинность видео подтвердили BFMTV в Елисейском дворце. Также сообщается, что после этой пощечины были арестованы два человека.

BREAKING: Macron slapped in the faceVia @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR — Politics For All (@PoliticsForAlI) June 8, 2021 Напомним, ранее сообщалось, что Франция с 9 июня начнет принимать вакцинированных туристов из других стран. Украина для Франции вошла в оранжевую зону, поэтому для въезда вакцинированным Украинский нужно показать результаты теста на COVID-19. С конца мая во Франции идет массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки — 11 млн.