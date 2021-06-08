7 июня боевики на Донбассе обстреляли позиции наших защитников 2 раза, в районе Луганского и Лебединского.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вблизи Лебединского оккупанты открыли огонь по позициям наших военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь и ранений среди украинских бойцов за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Утром 8 июня боевики уже дважды нарушить «тишину» на Донбассе. Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось ранее, Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые служили в ВСУ и воевали на востоке страны.

На Волыни умер 34-летний ветеран войны на Донбассе, бывший воин Вооруженных сил Украины Андрей Косюр. У защитника были серьезные проблемы с организмом во сне, когда он засыпал, у него останавливалось дыхание.