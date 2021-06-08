В Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц назвала «обрыганными тварями» украинских военных. Позже она попыталась выкрутиться, заявив, что имела в виду не всю армию, а одного конкретного человека. СМИ сообщили, что речь шла о девушке-военной, которая вовремя не расплатилась с мастером.

Скандал вспыхнул вокруг Яны Ковалевой (женщина свою страницу в сети уже закрыла).

Она назвала военных «грязными, обрыганными». Добавила, что они «ходят бухие по городу или обдо**анные»:

«Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Какие они герои? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого».

Ковалева также подчеркнула, что ненавидит военных:

«Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким блин ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда».

Позже Ковалева закрыла страничку в соцсети, заявив, что имела ввиду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней «плохо поступила»:

«Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила».

В СМИ появилась информация, что мастера обидела клиентка, служащая в ВСУ, которая вовремя не заплатила за услуги.

Как сообщалось ранее, 6 июня на Донбассе на взрывчатке подорвался военнослужащий.

На днях на Волыни умер 34-летний ветеран войны на Донбассе, бывший воин Вооруженных сил Украины Андрей Косюр. У защитника были серьезные проблемы с организмом во сне, когда он засыпал, у него останавливалось дыхание.