Верховной Раде рекомендуют поручить Кабинету министров разработать государственную программу оздоровления и отдыха детей. Это предусматривает проект постановления №№5455. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта. При разработке соответствующей государственной программы Кабмина планируется рекомендовать учесть: особенности работы детских заведений оздоровления и отдыха в условиях действия карантина; необходимость предоставления за счет государственного и местных бюджетов финансовой поддержки, направленной на сохранение и развитие сети детских учреждений оздоровления и отдыха. Государственная программа отдыха и оздоровления детей работала только до 2008 года. "Комитет неоднократно в течение нескольких созывов обращался к правительству по разработке соответствующей государственной целевой программы, соответствующие поручения Кабинета министров утверждались постановлениями ВРУ, однако до сих пор требования статьи 25 закона" Об оздоровлении и отдыхе детей "не выполнены", — говорится в сообщении. В случае принятия постановления правительство разработать такую госпрограмму течение трех месяцев. "По результатам обсуждения члены комитета рекомендуют Верховной Раде принять проект постановления с учетом предложений комитета", — говорится в сообщении. Напомним, в Министерстве социальной политики анонсировали создание Центров раннего вмешательства. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что такие центры обеспечат раннее выявление нарушений развития у детей. Как писало РБК-Украина, Кабмин внес в Раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 000 гривен и установить ежегодную индексацию.