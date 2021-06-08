Пенсионный возраст в Украине планируют увеличить до 61 года. Соответствующий законопроект зарегистрировали «Слуги народа» во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой.

Причин для этого сразу несколько. Во-первых, на этом настаивает МВФ, ведь налоги работающих уже не покрывают расходы на обеспечение выплат. При этом ООН уже давно рекомендует странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет. Причины:

продолжительность жизни растет во всех странах;

люди, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Как известно, пенсионный возраст в Украине остается одним из самых низких в Европе, ранее даже Россия и Беларусь решились ужесточить правила.

Напомним, в Украине последний раз общий пенсионный возраст пересматривали 10 лет назад. Ежегодно возраст выхода на заслуженный отдых для женщин повышали на полгода. В результате женщины и мужчины (если хватает стажа) могут рассчитывать на выплаты с 60 лет.

Сейчас депутаты предлагают пересмотреть правила и постепенно повышать планку. Если новшество поддержат, украинцам придется работать до 61 года. Но даже после этого пенсионный возраст в соседних странах будет значительно выше.

Однако и без пересмотра правил для некоторых пенсионный возраст повысят до 65 лет, говорится в материале «Обозревателя»:

«Право вовремя получить выплату привязали к стажу еще в 2017 году. И если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет. И уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат. Пока такое новшество коснется небольшого количества украинцев, говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко».Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет, будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 года стажа.Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Как сообщалось ранее, пенсии в 2021 году повысят более чем 10 миллионам украинцев. Всего украинцев ждут 5 волн перерасчета выплат.

Прожиточный минимум в Украине могут повысить, но на рядовых украинцах это никак не скажется, ведь депутаты также предлагают отвязать от прожиточного минимума социальные выплаты.