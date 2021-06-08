Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом, сообщив, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Такое заявление Блинкен сделал во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей, которые транслировал c-span.org.

Он также заявил, что отказ вводить санкции против компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен:

«Мы выпустили решение об исключении из санкций для Nord Stream 2 AG и ее гендиректора в связи с вопросом национальной безопасности. Это решение может быть пересмотрено».

По его словам, Вашингтон принял такое решение, поскольку новая администрация получила полномочия, когда газопровод был завершен на 90%. Учитывая почти завершенное строительство, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы России достроить трубопровод:

«В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом».

Как известно, Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина). Более того, в СМИ была информация о том, что Белый дом якобы может вообще отказаться от санкций против «Северного потока-2», ведь Джо Байден не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение США по санкциям против строительства «Северного потока-2» его удивило.