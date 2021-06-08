В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 8 июня — по всей стране грозы.
Синоптики предупреждают, днем в Украине грозы (I уровень опасности, желтый). В Житомирской, большинстве районов Ровенской, Волынской, Винницкой, Сумской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура воздуха 21-26 градусов тепла.
Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.
Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.