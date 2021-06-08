Строительство «Северного потока-2» — это геополитическая проблема, и Украина должна сделать США и Европейскому Союзу ряд предложений, которые позволят нейтрализовать негативное влияние российского газопровода на энергетическую безопасность.

Такое заявление сделала советница министра энергетики Елена Зеркаль, пишет ZN.

По ее словам, газопровод не только проблема Украины: «Газовая труба стала предметом переговоров на самом высоком уровне. И поэтому нам важно выйти с каким-то предложением, которое будет на столе и будет рассматриваться».

Зеркаль озвучила следующие варианты:

создание консорциума с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской газо-транспортной системы;

давление на Кремль для снятия экспортной монополии и полная имплементация Третьего европейского энергетического пакета в отношении «Северного потока-2».

По ее мнению, если все компании получат доступ к «трубе», это создаст рынок, а рынок «выбьет основное оружие Путина – использование газа как инструмента давления, газ станет товаром, а не инструментом политического шантажа».

Отметим, эксперты констатируют, если «Северный поток-2» будет достроен и запущен, то украинская ГТС может остаться незагруженной уже к 2025 году, что означает не только потерю Украиной миллиардов от транзита российского топлива в Европу, но и потенциальные убытки европейских трейдеров, у которых уменьшится вариативность для поставок газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом, сообщив, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Как известно, Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина). Более того, в СМИ была информация о том, что Белый дом якобы может вообще отказаться от санкций против «Северного потока-2», ведь Джо Байден не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение США по санкциям против строительства «Северного потока-2» его удивило.