Украинцам напомнили, что затяжной стресс провоцирует воспаление в организме и понижению иммунитета. Помочь может переход на здоровый образ жизни и включение в свой рацион «противовоспалительных продуктов».

Полезные советы опубликовал Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

«Мы привыкли считать, что иммунная реакция — это хорошо, а воспаление — это плохо. Но воспалительный процесс в организме полностью может быть нормальной иммунной реакцией. Воспаление, например, необходимо для заживления ран. Или же для борьбы с инфекциями из-за повышения температуры тела», — объяснили в ЦОЗ.

Для борьбы с хроническим стрессом и воспалением стоит перейти на здоровый образ жизни и включить в свой рацион продукты богатые витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме.Топ-5 таких продуктов для повышения иммунитета:

Куркума. Яркая желтая специя, которая используется в первую очередь в качестве приправы. В ней содержится куркумин, который является одним из самых мощных антиоксидантов и укрепляет иммунную систему;

Тыквенные семечки. В них содержится множество полезных микроэлементов.

Капуста брокколи. Три порции брокколи в неделю могут снизить риск рака простаты более чем на 60%.

Ферментированные продукт (квашенная капуста, соленые огурцы, кефир). Такие продукты помогают сохранять здоровую микрофлору кишечника.

Чеснок, который борется с вирусными и грибковыми инфекциями, а также укрепляет иммунитет



Как мы уже рассказывали ранее, медики назвали привычки, которые снижают иммунитет.

А тем временем, австралийские ученые выяснили, что в организме переболевших COVID-19 продолжают находится антитела, которые «помнят», как бороться с коронавирусной инфекцией.