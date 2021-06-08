В Харькове значительно ухудшилась погода, большинство улиц залиты дождем выше колена. Однако, дорожные службы продолжают укладывать асфальт катками. Видео публиковали очевидцы в telegram-канале "ХС Харьков". На видео видно, что из грузовика, которой кладут асфальт идет пар. По словам жителей, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас заключают многие дороги в городе.

Фото: грузовик с асфальтом (t.me/h_saltovka) В комментариях харьковчане шутят и даже создают рейтинг "потопов" в городе. Больше всего воды возле Центрального рынка на пересечении улиц Кацарский и Дмитриевской. Как рассказали очевидцы, глубина луж достигает легковым выше фар. Кроме того, в районе Новая Бавария улице затопило так, что из поля зрения исчезли газоны и тротуары. Также жильцы дома поделились видео, где затопило подъезд почти по колено. Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчину убило ударом молнии. Также синоптики прогнозировали, что дожди в Украине держаться в течение недели.