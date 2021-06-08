Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе (Бельгия), поскольку его формат предполагает участие только стран-участниц НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, это внеочередной саммит НАТО: «Он был запланирован на осень этого года. Соответственно, проходил бы в стандартном формате – с партнерами, различными мероприятиями. Однако его в срочном порядке перенесли на июнь, поскольку президент США находится на саммите «Большой семерки».

Она также добавила, что саммит будет очень коротким и никто, кроме членов НАТО, не будет участвовать именно в пленарной части – даже страны с партнерством с расширенными возможностями.

При этом Стефанишина подчеркивает, что Украина должна донести свою позицию странам Альянса, ведь на саммите поднимут вопрос российской угрозы.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ накануне завил, что получения Украиной Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО в скором времени не стоит ожидать, поскольку на данный момент в Альянсе нет консенсуса по этому вопросу.

Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, а также найти компромисс с Украиной в вопросе венгерского нацменьшинства.