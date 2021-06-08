Несмотря на военный конфликт на Донбассе, торговля с Россией будет продолжаться.

Такое заявление в ходе форума Украина 30 сделал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

«В Россию мы импортируем титановое сырье и калий, в Беларусь — пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы, которые, несмотря на агрессию России, будут сохраняться как можно дольше», — рассказал Качка.

При этом он отметил, что сейчас наблюдается ослабление подобного рода связей между странами. Но, подчеркивает Качка, определенные сырьевые связи с Беларусью и Россией могут привести к взаимопониманию в вопросе нецелесообразности торговой войны.

Как известно, Россия остановила свободную торговлю с Украиной еще в 2016 году. Соответствующий указ в свое время подписывал Владимир Путин в качестве мести за экономическую часть ассоциации Украины с ЕС.

Как сообщалось ранее, Беларусь ввела режим особых лицензий на украинские товары. Ограничения коснутся следующих товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Беларусь может временно прекратить поставки бензина А-95.

