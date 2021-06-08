В Латвии обнаружили "колумбийский" штамм коронавируса. Он содержит в себе две самые опасные мутации-N501Y и E484K. Об этом сообщает LSM. Отмечается, что "колумбийский" штамм обнаружили в Латвии на прошлой неделе. Однако более подробную информацию о том, у кого обнаружили штамм — не сообщили. "Колумбийский вариант имеет те же мутации, и английский, или альфа-вариант, к которому прилагается вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на английский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител", — заявил глава Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш. Он добавил, что только время покажет, будет ли "Британский" штамм вытеснен "индийским". "Британский" штамм составляет сейчас более 90% всех случаев заражения коронавируса в Латвии. Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1602 новых случая коронавируса. Кроме того, 7 июня в Украине вакцинировали более 48 000 человек. Вакцинация проводилась препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield и AstraZeneca. При этом в Евросоюзе вакцинировали от коронавируса около четверти взрослого населения.