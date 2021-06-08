В Тернополе копы задержали женщину, которая пыталась убить своих маленьких детей.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

5 июня на линию «102» поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что ее соседка, вероятно, душит своих детей.

На место происшествия выехали следователи и бригада экстренной медицинской помощи. Когда полицейские зашли в квартиру, то увидели, что 4-летняя девочка уже лежит без сознания с пакетом на голове. К счастью, медикам удалось реанимировать ребенка. Сейчас девочка в больницу. Ее 5-летни брат находится у бабушки.

Мать детей доставили в специализированный медицинское учреждение. Ей инкриминируют ст.15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Генеральный директор Центра ЭМП Тернопольской области Михаил Джус в Facebook добавил, что 5 июня бригада «скорой» выезжала на Киевскую. Соседи вызвали медиков к двум травмированным детям — мальчику и девочке: «С закрытыми черепно-мозговыми травмами потерпевших, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу. Обстоятельства получения травм пока выясняют работники полиции».

Как сообщалось ранее, под Харьковом 5-летний ребенок с острой болью в животе скончался, потому что у врачей не нашлось времени его осмотреть.

В Винницкой области от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умерла девочка 3,8 лет.

