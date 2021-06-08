Второй сезон реалити "Холостячка" уже стартовал! Волшебная Злата Огневич пришла на проект во всеоружии — она приняла к сведению советы своей предшественницы Ксении Мишиной и уже наметила стратегию, тактику и критерии, по которым будет выбирать спутника. Так, Злата успела познакомиться с претендентами на руку и сердце и сообщила, что ее сердце уже успело забиться чаще! Первые кадры с вечеринки, посвященной запуску второго сезона шоу "Холостячка", появились на сайте СТБ Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ожидания холостячки. "Каждый человек смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной ", — приоткрыла завесу тайны поражена Злата.

Фото: пресс-служба СТБ К слову, первый же кавалер задал очень высокую планку и заставил певицу изнывать в предвкушении, что же ее ждет дальше и чем ее покорят следующие кандидаты в спутники жизни. "Один из участников даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте« Холостячка »возможно все. Открою секрет: первый электрический разряд произошел. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу", — заинтриговала артистка. Злата призналась, что покорить ее сердце можно романтикой и драйвом. Ей нравятся уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств. Напомним, что ранее Злата Огневич раскрыла правду о себе и рассекретила собственные грандиозные планы. Так, она призналась, что не против новых ощущений, экспериментов и даже экстрима. Певица не может отказать себе в порции вкусной пасты и обожает путешествия.