Стримингова платформа Netflix выложила трейлер фильма "Последний наемник" (The Last Mercenary) с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, съемки которого проходили в Киеве. Премьера комедийного боевика должна состояться 30 июля. Двухминутный ролик опубликован на YouTube-канале сервиса. Это первая картина Netflix, которую снимали в Украине. Фильм снят на французском языке, а в трейлере присутствуют субтитры на английском. В Киеве локациями съемок ленты стали Шулявка и Бортничи. В украинской столице "Последнего наемника" снимали с конца лета 2020-го. По сюжету фильма, сына секретного агента подставила международная террористическая организация, и правительство ошибочно обвиняют молодого человека в незаконной торговле оружием и наркотиками. И вот отцу парня приходится срочно возвращаться во Францию …

Видео: трейлер фильма с Жан-Клодом Ван Даммом "Последний наемник", который снимали в Киеве Так, хотя по синопсисом события разворачиваются во Франции, но большая часть съемок проходила в украинской столице. Режиссером картины стал Дэвид Шарон. Оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст, который является трехкратным лауреатом премии "Сезар" (снимал такие фильмы, как "Леон", "Пятый элемент", "Люси", "Жанна Д'Арк" и другие).

Кадры из трейлера фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом (фото: скриншот) Ранее мы писали о том, что Netflix снимает в Киеве еще один фильм, а также рассказывали, о чем новая картина.