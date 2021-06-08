Дата Троицы 2021, подобно Пасхе, ежегодно меняется. При этом она напрямую зависит от того, когда православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Поскольку Пасха в 2021 году выпала на 2 мая, то Троица будет отмечаться в воскресенье, 20 июня.

Зеленые праздники — именно так нередко называют Троицу. Троицу отмечают ежегодно спустя 7 недель после Пасхи — на 50-й день. Троица является одним из главных праздников в христианстве. Она относится к числу двунадесятых праздников, а главным его символом является Святая Троица — Отец, Сын и Святой дух.

Этот праздник символизирует девятый день после вознесения Иисуса. Считается, что Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков — это стало знаком того, что они получили способность и силу для проповеди Христова.

В народе принято считать, что Зеленые праздники символизируют грань между весной и летом. В эти дни издавна девушки плели венки из травы и цветов. Сплести его они стараются как можно красивее, чтобы потом пустить плыть по воде. Тем самым они гадают на будущего суженого.

Считается, что в дни Зеленых праздников особую силу и способности приобретают трава, цветы, деревья, кусты — они становятся целебными, получая соответствующую энергетику. Во многом традиции Зеленых праздников похожи на купальские — речь идет о купании в водоемах, прыжках через костер и украшениях из растительности.

Интересно, что в католической церкви, в отличие от православной, празднование Пятидесятницы и Троицы разделено. Так, у христиан западного обряда день Святой Троицы отмечают в следующее воскресенье за Пятидесятницей.

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