Боевики на оккупированном Донбассе ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украиной территорию. Как стало известно, они начали требовать предъявления паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.

Соответствующее заявление сделала омбудсмен Людмила Денисова.

Она рассказала, что оккупанты приняли решение не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, РФ, либо заграничных паспортов этих стран или «паспортов ДНР».

«Детей этого возраста на блокпосте «Оленевка» высаживают с родителями из автобусов и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области», — пишет Денисова.

По ее словам, в связи с таким решением боевиков, дети не смогут своевременно подавать документы для поступления в учебные заведения. Она напомнила, что раньше оккупанты разрешали детям 14-16 лет выезжать в Украину с одним из родителей при наличии свидетельства о рождении.

Омбудсмен обратилась в СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областях в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Отметим, оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда «поменяется в корне» ситуация с COVID в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые служили в ВСУ и воевали на востоке страны.

А также, самолет «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России. Все доказательства свидетельствуют об этом.