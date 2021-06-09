Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании проголосовала за регистрацию Василия Вирастюка народным депутатом. Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Такое решение было принято в ходе заседания ЦИК. Так, решение о регистрации Василия Вирастюка народным депутатом поддержали 16 из 17 членов Центризбиркома.

Напомним, Вирастюка дважды признавали победителем довыборов в парламент на 87-м округе. Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома был отменен Верховным судом. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Как мы уже рассказывали ранее, в ЦИК 27 апреля поступило заявление Василия Вирастюка вместе с соответствующими документами, необходимыми для регистрации его народным депутатом Украины. В то же время действия Комиссии по установлению ею 22 апреля 2021 результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта были обжалованы в Верховном суде кандидатом в этом округе — Шевченко (партия «За майбутнє»).

В конце мая Верховный суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая. Но ЦИК подал апелляцию на решение Верховного суда и выиграл ее. В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.

