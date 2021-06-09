Погода в Украине в четверг не порадует украинцев солнцем, синоптик Наталка Диденко прогнозирует грозовые дожди по всей стране.

По ее словам, при грозах возможны шквалы и град. Днем 10 июня просветы в небе ожидаются на юге и севере (включая Киев).

Температура воздуха будет радовать, в течение дня завтра ожидается 20-24 градуса.

В Киеве в четверг есть вероятность дождя с грозой, но и солнца будет много. Столбики термометров поднимутся до 20-23 градусов.

Как сообщалось ранее, 8 июня мощные ливни наделали бед сразу в нескольких городах. Так, затопило Харьков, Полтаву, Киев и Мариуполь. Местами дождь сопровождал крупный град.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.